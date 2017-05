I Carabinieri di Lercara Friddi, con il supporto del Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e del 9° Elinucleo Carabinieri, hanno svolto un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo delle sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività sono state svolte numerose perquisizioni personali e domiciliari, durante le quali sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria cinque persone, mentre alle Prefetture di Palermo e Caltanissetta sono stati segnalati in quattro per aver violato l’articolo 75 del DPR 309/90.

Coltivazione indoor

Durante una perquisizione domiciliare inoltre è stata rinvenuta una coltivazione indoor (alimentata tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica) con 55 piante di marijuana, lampade alogene, ventilatori e strumenti per il confezionamento nonché un panetto di hashish del peso di 65 grammi.

E’ scattato l’arresto per Antonino Ganci, Lercarese classe 1997, volto noto agli operanti. Per lui i capi d’accusa sono la coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed il furto aggravato.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.