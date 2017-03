CATANIA – Trasportavano quasi 5 kg di cocaina, che erano andati a prendere in auto in Calabria. Con l’accusa di detenzione di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente tre persone sono state arrestate dalle forze di Polizia di Catania. Si tratta di due italiani, con precedenti penali, e di una romena di 28 anni. Il grosso quantitativo di droga del valore di circa 160.000 euro all’ingrosso e destinato al mercato etneo, se messa in commercio avrebbe portato guadagni per circa 800.000 euro.

I tre, che erano andati in Calabri per approviggionarsi, sono stati bloccati al loro ritorno a Catania il 28 febbraio scorso dai poliziotti, che tenevano sotto controllo l’autostrada Messina – Catania.