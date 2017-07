A Palermo i carabinieri hanno inferto l’ennesimo duro colpo al mercato degli stupefacenti. Sono due gli arrestati in altrettante distinte operazioni di servizio.

Nel primo caso a finire in manette è stata Vincenza De Luca, palermitana classe 1970.

Blitz in via Conte Federico

I carabinieri avendo notato uno strano andirivieni di giovani in via Conte Federico, hanno effettuato una serie di servizi di osservazione.

Identificato lo stabile, i militari hanno perquisito l’appartamento della donna, rinvenendo anche grazie al fiuto infallibile di “Lego”, pastore tedesco di 2 anni, in forza al Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo Villagrazia: 30 panetti di hashish, per un peso compressivo di 3 chilogrammi, un panetto e mezzo della medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di 154 grammi, 6 buste termosaldate contenenti 160 grammi di cocaina. Durante le operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati 2 bilancini di precisione e 400 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Sorpreso in via Della Giraffa

Nel secondo caso Ivan Lo Dico, palermitano classe 1990, è stato sorpreso in flagranza dai carabinieri mentre nel suo box tra via Della Giraffa e via Degli Scalini era impegnato a “pesare e dividere” in dosi della marijuana.

Complessivamente i Carabinieri hanno rinvenuto: oltre un chilo di marijuana, una dose di hashish, 2 bilancini di precisione e 700 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato anche deferito in stato di libertà con l’accusa di ricettazione e riciclaggio a seguito del rinvenimento di una Fiat Panda, smontata, risultata asportata lo scorso 7 gennaio in danno di una 42enne.