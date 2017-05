I carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno eseguito un servizio mirato al contrasto delle coltivazioni indoor di piante di marijuana allo Zen 2, dove è stato scoperto un deposito di droga.

In un cunicolo sotterraneo collocato al di sotto di un padiglione, i militari hanno rinvenuto due serre artigianali, con 35 piante di marijuana, dell’altezza di 1 metro circa, 800 grammi di marijuana, 1 chilo e mezzo di hashish, suddiviso in 643 dosi già confezionate, 5 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.

Serra con lampade alogene

Le piantagioni erano coltivate grazie ad apposite apparecchiature predisposte e curate ai minimi dettagli: dall’impianto di areazione composto da un sistema di ventole per il ricambio dell’aria, all’utilizzazione di diverse lampade alogene in alluminio, complete di paraluce, essenziali per il riscaldamento.

I Carabinieri sono arrivati alla galleria dopo aver rinvenuto una botola in una piazza. Appena aperto l’accesso, sono scesi ed hanno avvertito immediatamente l’odore della marijuana. Non riuscendo a trovare le piante hanno dovuto sfondare una parete scoprendo la stanza con le piante ed il materiale.

Sono in corso accertamenti dei Carabinieri al fine di verificare i proprietari della coltivazione.