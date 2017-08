Si trova ricoverata nell’unità operativa di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (MCAU) dell’ospedale Cannizzaro di Catania la donna gravemente intossicata ieri, insieme al marito, da esalazioni nella camera d’albergo a Ragusa.

Condizioni in fase di miglioramento

L’ospedale Cannizzaro di Catania, attraverso una nota ufficiale, fa sapere che la paziente è stata già trattata in Camera Iperbarica, nell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione, per l’avvelenamento da monossido di carbonio. La signora è vigile e cosciente, le sue condizioni di salute sono in fase di miglioramento e nel corso della giornata i medici valuteranno se sottoporla a un secondo trattamento iperbarico.

Migliorano anche le condizioni del marito, ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Civile di Ragusa, che è uscito dal coma ieri sera dopo la prima seduta di camera iperbarica eseguita all’ospedale Umberto I di Siracusa.

Oggi il paziente sarà sottoposto ad una seconda seduta di camera iperbarica e rimarrà ricoverato nel reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove è già stato trasferito in queste ore, per le successive sedute. Il paziente, le cui condizioni di salute sono migliorate, proseguirà il trattamento di camera iperbarica al fine di ridurre il rischio di eventuali esiti tardivi di intossicazione da monossido di carbonio.