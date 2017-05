Ha solo 21 anni il dj più ambito del momento. Classe 1996, Martin Garrix ha conquistato oltre un miliardo di visualizzazioni su Youtube con la sua “Animals” ed è diventato l’idolo di molti adolescenti (e non solo!).

Il concerto

Il noto dj ha annunciato che il suo tour sbarcherà anche in Sicilia il 29 luglio al parco archeologico dei templi di Selinunte. Garrix si esibirà in una location d’eccezione per la gioia dei fan siciliani.

Il suo ultimo singolo, Scared to Be Lonely, è nella Top 100 mondiale dei brani più ascoltati e scaricati.

I biglietti saranno acquistabili a partire dal 22 maggio ed è previsto totale sold out.