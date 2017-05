Bill Kaulitz il cantante dei Tokio Hotel ve lo ricordate tutti? Ecco com’é diventato a distanza di qualche anno.

SFOGLIA LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO

Bill Kaulitz oggi – Le foto

Bill Kaulitz aveva fatto coming out nel 2014 con una lunghissima lettera di cui vi riproponiamo la traduzione:

ED ECCOMI QUA, sdraiato sul letto a scrivere dell’amore. Vicino a me c’è il mio bulldog inglese Pumba, lui è l’amoredella mia vita. Quando mi è stato chiesto di scrivere sull’amore, ho detto subito di si, ma ora pensandoci bene… Che ***** ne so io dell’amore?!

Penso di aver accettato perché, da quanto riesca a ricordare, ci ho sempre creduto. Credo solo nell’amore, nient’altro che l’amore. Credo nel grande amore: quello che ti sovrasta, quello che è fuori controllo e sopra tutto il resto, quel tipo di amore che ti fa dire “farei di tutto per te”.

Ma perché ci credo? Non lo so, non ne ho idea. So solo che ci credo e basta.

DA QUANDO ERO RAGAZZINO nella mia stanza della casa dei miei genitori a Loitsche, un paesino di 800 anime nellaGermania dell’est, pensavo ardentemente alle grandi città, al canto, a come fosse esibirsi su un palco e a trovare il mio grande amore. Tom, il mio gemello, non ha mai compreso questa cosa, a lui non gliene fregava un *****.

Bill Kaulitz oggi – Le foto

I miei amici a volte mi prendono in giro e praticamente tutti quelli che conosco pensano che io abbia un’idea fiabesca dell’amore. Mi dicono sempre che non è come nei film, che sono decisamente troppo romantico e che tutto questo è solo frutto della mia fantasia. Dicono: “Nella vita reale l’amore funziona in modo diverso!”.

Le persone pensano che io sia così ingenuo perché non sono mai stato ferito ma io penso che siano loro ad essere stati feriti troppo, questo spiegherebbe il perché dicono cose del genere. Probabilmente qualcuno gli ha spezzato il cuore o forse non hanno mai amato qualcuno abbastanza ed è per questo che non si trovano d’accordo con quello che dico.

E la cosa divertente è che se mettiamo insieme tutte queste persone, probabilmente sono io quello ad essere stato ferito maggiormente. Mi hanno spezzato il cuore, me l’hanno distrutto completamente. Il cuore spezzato nel peggior modo che si possa immaginare. Peggio di quanto pensavo mi potesse accadere. Sono stato tradito e si sono approfittati di me. Ovviamente lo dico senza raccontare l’intera storia ma voglio che la gente sappia che cose come queste capitano anche a me che sono quello che sembra essere “covered in gold”.

Bill Kaulitz oggi – Le foto

Anche se sto ancora cercando di guarire, penso di crederci ancora ed è una cosa buona. Credo ancora nella magia, nell’amore della vita. Succederà anche a me? Non lo so. Pensavo di averlo già trovato una volta… quindi forse no, ma continuo a sperare perché è la speranza che ci fa andare avanti. Penso che l’amore sia ciò per cui tutti noi siamo qui! Solo per l’amore e nessun’altra ragione!

ALLE PERSONE PIACE CATEGORIZZARE e mettere le etichette a tutto perché così sembra meno pericoloso, più sicuro. Soprattutto nell’industria di cui faccio parte. Mi sembra che non sapere se c’è un uomo o una donna nel mio letto mandi la gente fuori di testa. Ed ecco perché ricevo domande sull’essere gay da quando avevo 13 anni e ho cominciato a fare interviste. E mi sono sempre chiesto… Ma perché è così importante? Pensavo di essere qui per cantare ed esibirmi per delle persone…

Bill Kaulitz oggi – Le foto

Non mi sono mai sentito come se dovessi delle risposte a qualcuno sull’argomento e mi stupisce che facciano così tanto casino per questo. Nel mio mondo non è così bianco e nero. Piuttosto penso che la domanda giusta debba essere: Perché ce lo chiediamo? Perché è importante? Perché abbiamo bisogno delle etichette? Non possiamo vivere e basta?

Nessuno sa cosa accadrà il minuto dopo, il secondo dopo. Chissà contro chi potrei imbattermi? Forse sto per incontrare una persona che cambierà la mia vita per sempre e se questo accadrà, il suo sesso è davvero così importante? Quello che so è che l’amore è quella cosa bellissima che non riusciamo a controllare, non abbiamo potere su di esso. Non sappiamo da dove viene ne quando ci colpirà ed è questo il bello.

Quindi penso che aspetterò e vedrò… Spero di trovare la magia, quella che guarisce ciò che si è rotto e che mi mette le ali…

IL MIO UNICO CONSIGLIO È: Ama chi vuoi amare e ama chi ti ricambia. La vita è troppo breve.