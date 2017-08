PALERMO – In merito ai disservizi lamentati da molti cittadini di Palermo sulla mancata erogazione idrica è intervenuto il Movimento Cinque Stelle.

La mancanza d’acqua e la dichiarazione dell’AMAP

“Il disservizio nell’erogazione dell’acqua pubblica, registrato a Palermo tra ieri e oggi, – dichiarano i consiglieri del gruppo consiliare M5S di Palermo – non è dovuto solo alla siccità o a danni alla rete o ad operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, ma, come comunicato ieri sera dall’AMAP, alla decisione presa dall’Azienda Municipalizzata stessa, di concedere l’acqua a quelle navi da crociera che in altri porti non avevano potuto fare il rifornimento completo”.

“Probabilmente – proseguono i consiglieri grillini – negli altri porti le amministrazioni hanno preferito dare priorità al servizio che devono garantire alla propria comunità, cosa che a quanto pare non è stata fatta a Palermo. Ma è possibile che il rifornimento idrico a due o tre navi crociera possa mettere in crisi l’erogazione idrica ad interi quartieri ed a decine di migliaia di cittadini?”

“Sembra molto difficile, se non impossibile. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Palermo chiede all’AMAP di rispettare la comunità alla quale deve garantire il servizio di erogazione di acqua pubblica, risarcendola del danno provocato, attingendo a quanto ricavato dalla concessione di quell’acqua pubblica dalla cui privazione – concludono i consiglieri – la comunità ha subito il danno”.