PALERMO – E’ bufera sull’assessore regionale alle Politiche sociali, Gianluca Miccichè, dopo il servizio de “Le Iene” sul mancato incontro promesso a due fratelli disabili che a gennaio 2016 lanciarono la loro richiesta di aiuto. Miccichè aveva promesso di intervenire entro marzo e si difende: “Le promesse che ho fatto nel 2016 sono state mantenute. Il progetto sperimentale denominato ‘Vita Indipendente’, per il quale la dotazione finanziaria è pari a 100 mila euro per Distretto, è partito e i fratelli Pellegrino, pur essendo rientrati in graduatoria, non hanno potuto beneficiare dei contributi del 2014 a causa dell’esaurimento dei fondi”.

“Se mi si contesta il merito di provvedimenti che ho assunto – continua Miccichè – me lo si dica e sono pronto al confronto con chiunque. Ma se ci sono problemi politici, perché ormai siamo in piena stagione elettorale, voglio saperlo: in questo caso sono disponibile ad affrontare qualsiasi discussione e posso anche fare un passo indietro”.

Sulla triste vicenda è intervenuto il governatore Rosario Crocetta: “Ho convocato il direttore generale della Famiglia e dell’assessorato alla Salute per affrontare con loro la questione”.

“Pur comprendendo la difficoltà mediatica dell’assessore Micciché – ha dichiarato l’assessore del Comune di Palermo, Agense Ciulla – e pur conoscendo le gravi difficoltà finanziarie della Regione, spero che una vicenda personale che richiede l’impegno di tutti non si trasformi in un triste ed inqualificabile scaricabarile fra istituzioni, che finisce solo per screditarle ulteriormente”.

“La verità dei fatti – continua Ciulla – è stata poco fa certificata dallo stesso assessore Micciché, che afferma di aver stanziato 100.000 euro per ogni distretto (quindi da dividere fra decine di Comuni), quando il solo Comune di Palermo destina agli stessi servizi, con fondi propri, ben 1,4 milioni di euro. Il Comune di Palermo sta facendo e fa tutto quanto necessario e nelle sue possibilità per assistere i due fratelli Pellegrino ed altri oltre 100 cittadini che hanno analoghi problemi. La Regione e lo Stato facciano la propria parte, smettendola con i vergognosi tagli alla spesa sociale che stanno portando avanti da anni. Da parte nostra, sempre la massima disponibilità a sederci attorno ad un tavolo per trovare soluzioni concrete”.

Lo ha dichiarato l’Assessora Agnese Ciulla in merito alla vicenda dei fratelli Pellegrino e alla trasmissione “Le Iene” andata in onda ieri.