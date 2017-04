Negli ultimi tempi, a Caltanissetta, invalidi e portatori di handicap hanno unito le forze e protestato contro chi posteggiava le auto negli spazi a loro destinati. La polizia ha avviato un primo monitoraggio e durante una sola giornata ha multato dieci persone che lasciavano le rispettive auto negli spazi delimitati dalle strisce gialle dove la sosta è consentita solo ed esclusivamente ai disabili.

In questo momento la polizia municipale ha rilasciato circa cinquecento pass, previa presentazione di valida certificazione medica. Di fronte a questo numero, nelle strisce blu i portatori di handicap sono costretti a pagare la sosta, dal momento che non sono previsti stalli a loro destinati. Ed è addirittura accaduto chel’auto di qualche invalido, nonostante avesse esposto il contrassegno, sia stata multata dai vigili ausiliari. Episodi che hanno suscitato non poche proteste degli interessati.

“Adesso – dice il comandante della polizia municipale Diego Peruga – vogliamo vederci chiaro sull’intera materia. L’obiettivo è quello di sanzionare automobilisti che occupano indebitamente le aree di sosta per i portatori di handicap ma anche a verificare se i contrassegni rilasciati da noi siano utilizzati da auto realmente al servizio di invalidi e portatori di handicap. Un monitoraggio completo, resosi obbligatorio dopo quello che è successo nei giorni scorsi con automobilisti che pur di non pagare il ticket lasciano le auto in sosta dove non dovrebbero esibendo utilizzando pass in maniera poco ortodossa. Il fatto che nelle strisce blu non siano previsti appositi spazi per queste categoria lo decide la società che gestisce il servizio. Certo sarebbe un’anomalia da correggere”.

Ma c’è anche da verificare se in circolazione vi siano contrassegni falsificati come era accaduto anni fa.

Inoltre la polizia municipale ha deciso di dare più visibilità allo “Street Control”, cioè l’apparecchiatura che consente di rilevare durante la marcia e in tempo reale infrazioni di varia natura (mancate assicurazione, mancate revisione, divieto di sosta).