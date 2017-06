Il Forum permanente sulla disabilità ha incontrato, questa mattina, il Direttore Sanitario dell’Asp di Catania, Dott. Franco Luca, per discutere sulla questione della scadenza della convenzione con l’Ufficio scolastico territoriale . Esso assegnava la dotazione organica per la costituzione di classi speciali presso i centri di riabilitazione per alunni con disabilità grave che necessitano di un luogo sicuro e confortevole rispetto alla patologia.

L’intesa

Dopo le ultime dichiarazioni delle parti, il Forum ha ritenuto opportuno ribadire le proprie posizioni, e, infatti, con questo incontro è stato raggiunto un’intesa sia con l’Asp, rappresentata con il Dott. Franco Luca, sia, indirettamente, con il Dott. Emilio Grasso dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Catania, raccordatosi precedentemente con il Dott. Luca, sull’impegno formale a garantire continuità, per il prossimo anno scolastico, agli alunni con esigenze speciali presso i centri di riabilitazione, garantendo, così, l’inclusione scolastica anche per loro.

Avranno, inoltre, un anno di tempo per trovare una soluzione attraverso la realizzazione di un tavolo tecnico assieme al Forum, per garantire l’inclusione scolastica anche per gli anni futuri e per tutti coloro che ne necessitano fino alla maggiore età.

Intanto, il Forum con questa intesa si ritiene soddisfatto perché è riuscito a garantire sicurezza e serenità alle famiglie.