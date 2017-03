PALERMO – “Lunedì 20 marzo dovendo ancora elaborare il piano

finanziario sia per Riscossione Sicilia, sia per la disabilità e in più avendo

un impegno per mercoledì mattina – giorno di convocazione della commissione –

con la Procura di Messina, cerco di contattare Vinciullo per chiedergli di

spostare la mia audizione sulla base del fatto che avevo già detto in

commissione salute, di avere bisogno di almeno una settimana per preparare le

proposte del governo sulla disabilità.

Telefono quel giorno alle 16:57 e Vinciullo non mi risponde. Alle 16:58 mando

a Vinciullo un messaggio “ho bisogno di parlarti”. Vinciullo, non io, risponde

“sono a Roma, ti chiamo appena posso”. Lo richiamo alle 17:44, non mi risponde.

Gli rimando un messaggio alle 17:45 “ho bisogno di parlarti”. Lo richiamo alle

17:46, non risponde. Mi rimanda un altro messaggio, sempre lunedì, “ti chiamo

appena posso”.

Andiamo a giorno 21, martedì. Chiamo Vinciullo per sapere se la mia audizione

era stata rinviata o no, alle 14:22 per ben 2 volte e alle 16:09 e alle 16:10.

Vinciullo non risponde.

Giorno 22, mercoledì, lo chiamo alle 9:10 sempre per verificare se l’incontro

fosse confermato o meno. Gli mando un messaggio alle 9:12 per comunicargli che

lo chiamavo da tre giorni, messaggio a cui non ha risposto. Lo richiamo alle 11:

13 e non risponde.

Volevo semplicemente spigare a Vinciullo, anche quel mercoledì, che ero

disponibile all’incontro subito dopo la delibera di giunta sul piano della

disabilità e non prima poiché in quel caso non avremmo avuto nulla da

discutere. Tra le altre cose, non solo Vinciullo continua a non rispondere, ma

dice una sonora bugia che sapeva che io mi trovavo a Roma, quando nessuno

glielo ha mai comunicato, non dicendo a nessuno che io lo avevo cercato più

volte e lui non aveva mai risposto, che è una cosa molto singolare per il

presidente di una commissione parlamentare e che volevo solo che l’incontro con

le persone diversamente abili avvenisse, non sulla base di chiacchiere, ma di

un piano concreto approvato dalla giunta. Quel giorno stesso, non solo non

risponde alle mie continue richieste di contatto, ma invece di chiamarmi per

telefono per dirmi che l’incontro stava per cominciare – e nel momento in cui

non lo fa io penso abbia accettato la mia richiesta di rinvio – ma inventa che

io ero a Roma e che ero “una merda” perché avevo mentito su dove mi trovassi.

Non voglio ricambiare le ingiurie fecali di un rappresentante delle

istituzioni, però o Vinciullo smentisce affermando che si è sbagliato, oppure

sarò costretto a rivolgermi alla Procura perché non si agisce in questo modo.

In ogni caso chiedo al presidente Vinciullo di convocare urgentemente la

commissione bilancio per discutere gli emendamenti elaborati dal governo sulla

disabilità”.

Lo dice il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta.