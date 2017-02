Licata, provincia di Agrigento, conta 61mila abitanti e 144 disabili gravissimi, quasi il 30% in più di quelli registrati a Palermo, dove i casi sono 102 per una popolazione di 770 mila abitanti; a Catania, città che conta 376mila abitanti, si registrano 133 persone disabili in gravi condizioni. E se a Gela (Cl) non ci sarebbe neppure un disabile su 120 mila abitanti, a Partinico (Pa), che di residenti ne ha 75mila, i casi gravissimi sono 151; Inoltre a Giarre (Ct) in due anni i casi sarebbero aumentati del 3.500 per cento, a Partinico del 978,6 per cento, a Bivona (Ag) del 640 per cento, mentre a Mazara del Vallo (Tp) del 512,5 per cento e a Messina del 400 per cento.

Su questi numeri, resi noti dal dipartimento Famiglia della Regione siciliana, il governo di Rosario Crocetta ha deciso di aprire una istruttoria per chiarire quella che considera una vera e propria anomalia alla luce di dati così disomogenei.