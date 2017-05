Dopo 22 anni, torna a Marsala la musica internazione con il concerto della storica band inglese, che si terrà allo stadio comunale Nino Lombardo Angotta

L’occasione è quella del “Wineup Expo 2017”, che dal 15 al 18 giugno trasformerà la città di Marsala in Capitale del Gusto. E non solo, perché gli organizzatori dell’evento, Massimo Picciotto e Vincenzo Maggio, dell’associazione Sicilia Pro Events, hanno voluto aggiungere un tocco di internazionalità con la buona musica. Sarà una data storica, quella di venerdì 16 giugno, quando i cancelli dello stadio comunale Nino Lombardo Angotta, si riapriranno, dopo ben 22 anni, per ospitare il concerto DSL Dire Straits Legacy. Si tratta della seconda tappa italiana, dopo quella di Milano al Teatro degli Arcimboldi per Telethon, del gruppo inglese.

Il tour, che fa tappa a Marsala, quindi, rientra nella loro idea di voler portare la musica della celebre band, rivolgendosi a tutti gli appassionati, che a lungo hanno atteso di poter riascoltare dal vivo i brani storici. Dopo la Svizzera, la Francia e il Lussemburgo, i Dire Straits Legacy DSL torneranno ad esibirsi in Sicilia, dove sono stati in concerto ad Enna due anni fa, registrando la partecipazione di oltre ventimila presenze, con un concerto che fa parte del tour mondiale che ha toccato, anche, il Brasile con sei tappe sold out.

Storico gruppo inglese

Non si tratta di una cover band, per sviare ogni legittimo dubbio, sull’originalità del gruppo e sulla concreta possibilità di poter vedere live l’esibizione di importantissimi artisti.

“I Dire Straits é il gruppo storico fondato nel 1977 a Deptford dai fratelli Knofler che si è sciolto nel 1995 e per accordi contrattuali nessuno di loro, neppure Mark leggendario capo carismatico del gruppo, potrebbe usare quel nome se non insieme con i tre fondatori iniziali. – spiegano gli organizzatori – I DSL Dire Straits Legacy sono una concept band che vede riuniti gli ex componenti dei Dire Straits, Alan Clark, Danny Cummings, Andy Hamilton e Phil Palmer.

Musicisti che hanno fatto parte della band negli anni ottanta e novanta quando il mondo li acclamava dovunque, insieme ad altri grandissimi musicisti come: Andrew Tracey (batteria), Mickey Feat (bass), e gli italiani Marco Caviglia (voce e chitarra) e Primiano Dibiase (tastiere) e nascono dall’amore e passione per la musica dei Dire Straits”.