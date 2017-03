VIAGRANDE – Uno sportello di ascolto qualificato rivolto ai genitori, agli insegnanti e agli alunni della scuola primaria. È l’iniziativa voluta dal Comune di Viagrande, assessorato alla Pubblica Istruzione, e dall’Istituto comprensivo G. Verga, che sarà presentata oggi pomeriggio alle 18.15 presso il salone del plesso scolastico (via Pacini 60).

Il servizio

“Lo sportello vuole offrire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche, identificandone le cause e rappresentando allo stesso un punto di riferimento per i genitori” dice il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “È un’iniziativa resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’Itc Verga e della sua dirigente, Patrizia Nicolini, che consentirà anche di migliorare le capacità relazionali, favorire il dialogo tra studenti e adulti, prevenire la dispersione scolastica e favorire l’orientamento e l’informazione”, aggiunge l’assessore alla Pubblica Istruzione, Rosanna Cristaldi. Il servizio sarà coordinato dalla dott.ssa Viviana Castiglione, con la presenza di una psicologa e di due educatori/pedagogisti, e sarà attivo, dalla prossima settimana, il primo e terzo lunedì ed il secondo e quarto martedì di ogni mese.