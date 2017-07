VIAGRANDE – Nel territorio comunale sono attivi da ieri sei raccoglitori dedicati alla raccolta di indumenti.

Cosa è possibile conferire nei raccoglitori

“Pur con tutte le complessità legate al conferimento dell’umido proseguiamo ad operare per alzare la percentuale della differenziata. Si inserisce in tale contesto anche l’attivazione dei raccoglitori per indumenti”, affermano il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi e l’assessore alle Politiche ambientali, Carmelo Gatto. Nei raccoglitori è possibile inserire abiti, borse, tende, cappelli, maglieria, coperte, scarpe e altri accessori per l’abbigliamento.