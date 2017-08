Gli uomini della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Catania hanno portato a termine l’esecuzione di un decreto di sequestro di beni dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Il procedimento sarebbe stato effettuato nei confronti di un uomo di 58 anni. L’uomo è accusato di reati legati al narcotraffico, ed inoltre era già stato condannato per i reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di materiale esplodente, per specifici reati in materia di evasione fiscale e per riciclaggio di valori di bollo contraffatti.

Il sequestro

Gli uomini della Dia avrebbero sequestrato un patrimonio che comprende sei imprese. Quattro di esse sarebbero operanti nel settore di servizi di onoranze funebri, una nel settore di bar ristorazione, un’altra nel settore di servizi di parcheggi, rapporti bancari, numerosi immobili ubicati nel territorio di Ragusa e provincia e diversi automezzi. Il decreto è stato emesso dal il Tribunale – sezione Misure di prevenzione – di Ragusa, su proposta del direttore della Dia Nunzio Antonio Ferla.