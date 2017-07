Catania – La targa toponomastica stradale dedicata alla memoria del maresciallo Alfredo Agosta, ucciso dalla mafia nel 1982, è stata deturpata.

Una strada lunga 600 metri, che nel 2011 ha preso il nome del maresciallo, situata nel comune di Aci Catena. Che si tratti del gesto di un bullo, un tentativo di sfregio o semplicemente un murales tracciato in una strada scelta a caso, poco importa. L’inciviltà è ancora oggi un mostro con il quale ci si trova sempre a combattere.

L’indignazione dei familiari

Forte indignazione tra i componenti dell’Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta, e del figlio, il dott. Giuseppe Agosta. «Un gesto privo di alcun senso, l’inciviltá come sempre é presente – ha affermato -. Non sappiamo da quanti giorni sia stata vandalizzata, ma sappiamo che questo è un gesto vile. Fu una gioia, un onore, quando questa bellissima via di Aci Catena prese il nome di mio padre, essendo ancora oggi una tra le strade più lunghe tra quelle intitolate di tutta Italia. E oggi provo una forte delusione. Anche se in ogni caso, nessun gesto riuscirà mai a scalfire la sua memoria».