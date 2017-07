A Palermo scoperti dai carabinieri due depositi abusivi di auto, denunciate sei persone. Le operazioni sono state portate a termine dai militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi, a seguito di un’ attività investigativa posta in essere nelle ultime settimane, in esecuzione a un decreto della Procura della Repubblica.

Come ricostruito dai militari, presso l’impianto oggetto del sequestro – in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest – venivano giornalmente conferiti più autoveicoli, in alcuni casi, anche provenienti da patiti furti.

“Gli automezzi venivano immediatamente smontati – spiegano i militari – e una volta privati dei pezzi più facilmente commercializzati, successivamente venivano “smaltiti” presso circuiti non sempre legali”.

I gestori dell’impianto, cinque palermitani: A. b., classe 1963, M. o. classe 1986, A. a., classe 1983, C. g., classe 1989 e L. a., classe 1990 erano sprovvisti di qualsivoglia titolo abilitativo all’esercizio delle attività in menzione e operavano in spregio alla normativa vigente in materia ambientale.

Ai cinque sono contestasti i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di mezzi provenienti da furto e gestione illecita di rifiuti pericolosi e non.

Durante le operazioni i Carabinieri hanno rilevato, poi, la presenza di un’altra area vicina alla prima, anch’essa adibita quale impianto per la demolizione di autoveicoli.

I Carabinieri hanno così effettuato un controllo amministrativo a seguito del quale si rilevava l’assenza di autorizzazione all’attività. Hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’area, deferendo il titolare dell’impianto, palermitano, G. a., classe 1968 per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non.

Entrambe le aree adibite ad impianto di demolizione sono state poste sotto sequestro unitamente a tutti i macchinari e mezzi presenti all’interno.