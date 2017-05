PALERMO – Nove posteggiatori abusivi sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale. A piazza Ungheria, nel parcheggio gestito dall’Amat, l’azienda di trasporto pubblico, è stato emesso un daspo, l’intimazione di allontanamento dai luoghi, nei confronti di un quarantaseienne, mentre gli altri otto sono stati multati in zona Fiera, nel primo giorno di apertura della Campionaria.

La segnalazione di una cittadina

Una pattuglia del servizio “vigilanza e trasporto pubblico” in servizio di controllo del territorio nel centro storico, ha raccolto la segnalazione di una cittadina circa la presenza di un posteggiatore all’interno del parcheggio di piazzale Ungheria che pretendeva dei soldi nonostante il pagamento automatizzato della sosta.

Il tentativo di fuga

Il posteggiatore, alla richiesta dei documenti da parte dei vigili, ha reagito tentando la fuga. Raggiunto dagli agenti, è stato condotto nei locali del Comando di via Dogali, dove è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza e rifiuto di generalità, oltre alle sanzioni di 1.100 euro per l’esercizio dell’attività di posteggiatore abusivo. Nei suoi confronti è stato emesso un daspo, ovvero l’istanza di allontanamento da piazzale Ungheria con divieto di ritornarvi.

Nello stesso parcheggio il mese scorso, gli agenti avevano sanzionato due parcheggiatori abusivi che si rivolgevano ai cittadini con insistenti richieste di denaro. In quest’ultimo intervento invece, sono state adottate le misure contenute nel nuovo decreto sulla sicurezza urbana che prevede l’inasprimento delle multe e l’adozione dei provvedimenti di allontanamento nei confronti dei parcheggiatori abusivi, nelle aree coperte da servizi pubblici.