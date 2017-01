Demolizioni a Licata, appalto da 400 mila euro

LICATA. Mentre le ruspe della ditta Patriarca sono “ferme” in attesa di riprendere, dopo l’epifania, le demolizioni di immobili abusivi e completare il terzo elenco con una trentina di manufatti da radere al suolo, realizzati in zone con vincolo di inedificabilità assoluta a ridosso della battigia, il sindaco Angelo Cambiano ed il dirigente del dipartimento Urbanistica, Vincenzo Ortega (entrambi sotto scorta dopo aver subito atti intimidatori proprio per aver avviato l’operazione “Legalità” con le demolizioni di villette costruite senza licenza), hanno firmato la nuova gara d’appalto, trasmessa alla stazione appaltante dell’ex Provincia, con un importo complessivo a base d’asta di 400 mila euro, di cui 32 mila per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.