Un’evento dedicato al benessere, al fitness, al relax, alla scoperta delle discipline di tendenza e dell’aggregazione. Si tratta della 10° edizione di Ustica Dreams 2017.

Oltre 70 ore di grande divertimento, scandito da ritmi musicali che coinvolgeranno centinai di partecipanti e spettatori, accompagneranno il weekend del 2 giugno ad Ustica, dove nella rinnovata location dell’ h otel Village Punta Spalmatore.

Danza, sport e fitness

L’evento coinvolgerà turisti, centri ed associazioni culturali sportive, scuole di danza latino americano, tango argentino, organizzazioni turistiche e curiosi da tutta Italia. Il programma delle attività sarà dedicato agli sport agonistici e fitness fra cui: zumba fitness, kizomba, fit&boxe academy ploxing, fightboxe, latin aerodance, ragga fit, balli caraibici, trx, pilates, piloga, functional cross, calcio a 5, tennis, body vive, body balance, beledenkrais, tango argentino, messaggi.

La serata di apertura, venerdì 2 giugno, dell’evento sarà allietata dalle risate con il cabaret del duo comico palermitano “I babbaluci”. L’intrattenimento prosegue, anche, di notte, con le serate disco a cura dei Djs Resident Marietto, Fabio Flesca, Jerry Galatioto.

La manifestazione sarà, anche, occasione per scoprire la magica isola di Ustica e dei suoi fondali con i tour in barca e le immersioni, il trekking e le visite nei luoghi più suggestivi.“E’ un evento che è cresciuto notevolmente nel corso degli anni fino ad arrivare al sold out in questa decima edizione – afferma l’organizzatore Vito Armato – è il segnale che la gente ha voglia di divertirsi in compagnia e la particolarità sta proprio nel fatto di ritrovarsi in una grande famiglia con la possibilità di staccare con la routine quotidiana e dedicarsi a se stessi”. Considerata la grande partecipazione, l’iniziativa prevede una replica dal 30 giugno al 2 luglio, con Dream Fitness presso l’hotel Village Punta Spalmatore di Ustica. La tre giorni sarà raccontata in diretta radio e web attraverso la voce di Maurizio Campo e radio Rmc101, media partner.