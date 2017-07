Per il Ddl province, ovvero il disegno di legge che prevede l’elezione diretta dei consiglieri e dei sindaci metropolitani e dei consiglieri e dei presidenti delle ex province, arriva il “si” della commissione Affari Istituzionali dell’Ars.

L’approvazione del disegno di legge

“Esprimiamo piena soddisfazione per l’approvazione di un disegno di legge che restituisce finalmente la parola ai siciliani sottraendola alle segreterie di partito”.

Il taglio del numero dei consiglieri

Lo dichiarano, in una nota congiunta, gli onorevoli Marco Falcone e Franco Rinaldi di Forza Italia, che aggiungono: “siamo altrettanto soddisfatti del taglio del 30 per centro del numero dei consiglieri, la nuova norma consentirà infatti il giusto equilibrio tra rappresentanza e contenimento dei costi. La presenza di una goverrnance realmente espressione dei cittadini rimetterà in moto quegli enti sovracomunali che torneranno ad essere punto di riferimento vero per i nostri territori, come già accadeva prima della riforma, a dir poco catastrofica, di Rosario Crocetta”.