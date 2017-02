CATANIA – Ogni anno in tutto il mondo, in occasione della data di nascita di Charles Darwin si festeggia il padre della teoria evoluzionistica. Non può non festeggiare Shrewsbury, la città britannica in cui Darwin è nato il 12 febbraio 1809, che ha celebrato l’anniversario con una maratona, con in palio una speciale medaglia dedicata a Darwin. Anche Catania non sarà da meno ed il 17 febbraio celebrerà la giornata con visite guidate e incontri tematici presso l’Orto Botanico.

Tra gli altri, un convegno si svolgerà venerdì 17 febbraio dalle 17:00 alle 19:30 in Via A. Longo 19 . L’evento, organizzato dal Circolo UAAR di Catania in collaborazione con l’Università di Catania e l’Associazione Nesos, sarà moderato da Giovanni Pilato, già Ordinario di Zoologia presso l’Università degli Studi di Catania, e prevede la partecipazione di Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, che aprirà il convegno. Seguiranno gli interventi di Giorgio Sabella (docente di Zoologia – UNICT), Pietro Minissale (docente di Botanica – UNICT), Carmelo Ferlito (docente di Vulcanologia – UNICT), Pietro Lo Cascio (MSc Conservation Biologist – Associazione NESOS).

L’obiettivo è sottolineare il contributo che Darwin ha dato alla scienza e per promuovere la ricerca scientifica in generale. In un momento storico dove regnano sovrane le ‘fake-news’, l’anti-informazione su vaccini ed altri grandi scoperte scientifiche, è importante fare buona informazione e ricordare a quali magnifici sviluppi può portare la scienza se la si attenziona come merita.