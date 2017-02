Dario Moscato è il nuovo coordinatore regionale unico per la Sicilia di Forza Italia Giovani. A ufficializzare la nomina la coordinatrice nazionale del movimento giovanile azzurro Annagrazia Calabria. Ad affiancarlo come vice coordinatori saranno Valeria Sapienza e Lilly Di Nolfo.

“Ringrazio per la fiducia accordatami Annagrazia Calabria e tutto l’Ufficio di presidenza di Forza Italia Giovani – dichiara Dario Moscato – questa mia nomina è un segno di riconoscimento per tutta la Comunità giovanile catanese e siciliana da sempre splendido laboratorio di idee e politica. I giovani sono il fulcro di Forza Italia, la linfa vitale per un partito che rappresenti, in pieno, le esigenze di una generazione schiacciata dalla deriva del sistema valoriale e dalla grave crisi del mercato del lavoro”.

Apprezzamento per la nomina di Moscato è manifestato dall’on. Salvo Pogliese, parlamentare europeo di Forza Italia: “All’amico Dario Moscato rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che, supportato efficacemente da Valeria Sapienza e Lilly Di Nolfo, anche in questo suo nuovo ruolo saprà continuare a lavorare con la stessa caparbietà e passione che ha dimostrato guidando il movimento giovanile del partito nella Sicilia orientale. A giovani preparati come Moscato affidiamo il fondamentale compito di creare la nuova classe dirigente di Forza Italia e del Paese”.