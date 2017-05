Grande entusiasmo alla conclusione della 3^ prova della Coppa Sicilia, al Palaghiaccio di Catania gli Atleti ballerini della Danza sportiva siciliana si sono ritrovati, con il presidente FIDS Giovanni Costantino, in un lungo e intenso weekend di sport.

L’evento sportivo dell’anno

è stato l’evento sportivo dell’anno, che ha sancito una stagione dai grandi numeri e dalla perfetta organizzazione e gestione. Alle ASA Società sportive vincitrici della Coppa Sicilia 2017, il Comitato Regionale ha assegnato, gli ultimi montepremi che insieme a quelli già distribuiti, hanno raggiunto l’ammontare di circa 50.000 euro. L’appuntamento conclusivo delle gare regionali 2016/2017 della FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva

La Coppa Sicilia è l’evento sportivo preparatorio al campionato italiano previsto nella seconda decade di luglio a Rimini, anche quest’anno la FIDS Sicilia sta pianificando per il terzo anno consecutivo il progetto chiamato “Casa Sicilia per vincere insieme a Rimini 2017”, dedicato a tutti gli Atleti ballerini siciliani.

Le discipline della Danza Sportiva di Coppa Sicilia, che hanno gareggiato sul parquet del PalaGhiaccio di Catania sono state: Liscio Unificato, Ballo da Sala, Standard, Latino Americane, Danze Caraibiche, Country Western, Danze Orientali, Danze Accademiche, Danze Coreografiche, Street Dance e infine nel pomeriggio di domenica 7 maggio è stato assegnato il Trofeo Coni 2017.

Il trofeo Coni

Il Trofeo Coni 2017 è stato vinto dall’ASA Società sportiva Swing Dance di Ragusa, con “Latin Boom Boom” del suo piccolo gruppo 10/14 di Synchro Dance. I v incitori del Trofeo Coni rappresenteranno la FIDS Sicilia alla finale di Senigallia che si svolgerà dal 21 al 24 settembre 2017.