Il Palaghiaccio di Catania da ieri mattina, sta ospitando le prime gare del Campionato siciliano di Danze di coppia, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia della FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva. Il presidente Giovanni Costantino nel suo discorso d’apertura si è rivolto a tutti gli Atleti ballerini, Maestri di Ballo, Società sportive e giudici di gara: “A voi chiedo la massima lealtà sportiva ed in particolare al team giudicante, una maggiore attenzione perché dobbiamo dare certezze e il giusto valore agli Atleti ballerini, che deve essere di garanzia ai maestri alle società e ai familiari. Sono contento perché la nostra regione ha ottenuto un team giudicante di vero spessore, proveniente da tutta l’Italia e mi auguro pertanto che in questo campionato vinca chi vale e di riflesso vinca lo sport. Da anni in Sicilia operiamo per combattere l’illecito sportivo, curando l’immagine e la visibilità mediatica, questo ha fatto si che la gente si avvicinasse alla Danza sportiva, i grandi numeri in Sicilia sono dovuti alla fiducia che siamo riusciti a trasmettere a tutti, un lavoro certosino e capillare che sta dando frutti meravigliosi”.