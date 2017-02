CATANIA – Ieri nella prima giornata di gare, assieme ai 3 mila Atleti ballerini hanno debuttato tanti giovani, provenienti da tutta la Sicilia, per loro è stato il primo emozionante appuntamento sportivo, un vero e proprio battesimo fatto sul parquet del Palaghiaccio etneo.

“Voi siete il futuro della Danza sportiva siciliana e nazionale, per voi operiamo e ci spendiamo per farvi crescere in un ambiente sportivo sano e leale. La Sicilia è stata e sarà sempre un presidio della legalità sportiva, la soddisfazione maggiore ce la date voi cari giovani, voi genitori e voi Società che lavorate con passione ed impegno. Vedere tanti Atleti, ci ripaga dei sacrifici fatti in questi anni e ci fa sperare in un futuro sportivo florido”. Il presidente Costantino si è congratulato con le Società sportive e con i giovani

Le discipline che hanno aperto le competizioni sabato mattina sono state: le Danze Caraibiche, le Carribean Show Dance, a seguire il Liscio Unificato, Ballo da Sala, Standard e Latino Americane. Ecco alcuni vincitori: Combinata Caraibica – Giovanni Lipari e Sophia Mazzeo, classe AS 28/34 società Sirio TP – Vincenzo Gesù Pellegriti e Daria Uccellatore, classe AS 19/27 società Aquì Se Baila CT – Francesco Paolo Aruta e Ilaria Aruta, classe A1 19/27 società Sirio TP – Giuseppe Accardo e Serena Ferrara, classe A1 16/18 società Asd Fuego Dancer’s TP. Danze Latine – Eduard Bobocel e Erika Calà, classe A 14/15 società Asd Giada Dance AG – Gabriel Grillo e Giorgia Caramanna, classe A 16/18 società The Panther’s Dance CT. Danze Standard – William Ballatore e Jennifer Alì, classe A 12/13 società Asd Enrica Dance SR – Sebastiano Formica e Maria Amenta, classe AS 65/69 società Beautiful Dance SR – Savino Doronzo e Anna Mandarano, classe A 55/60 società Beautiful Dance SR – Sebastiano Ziccone e Katiuscia Rosa, classe A 45/54 società Beautiful Dance SR – Danilo Venuto e Francesca Lancia, classe A1 19/34 società Sensei Sicilia Asd ME.