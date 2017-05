Il Dalai Lama ritorna a Palermo. A distanza di oltre vent’anni dalla visita che lo vide giungere su invito del Comune di Palermo, il XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso, leader spirituale del Tibet e Premio Nobel per La Pace, sarà in Sicilia dal 16 al 18 settembre, prima a Messina e poi a Palermo.

La visita

La visita fa parte del tour italiano che porterà il Dalai Lama anche in Toscana, a Firenze e Pisa.

Martedì prossimo (9 maggio) alle 10 a Palazzo Comitini, in via Maqueda, il sindaco Leoluca Orlando e il segretario del Dalai Lama, Mr. Ngodup Dorjee incontreranno la stampa per presentare la visita e il programma di manifestazioni previste.

La visita a Palermo è organizzata dal Comune di Palermo con la collaborazione di Nadia Speciale per Barbera & Partners e del Ven. Massimo Stordi per Associazione Sangha Onlus, con il sostegno del Centro buddista Muni Gyana.