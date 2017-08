Un famoso regista siciliano, un film che ha fatto la storia del cinema e quattro giapponesi a cui la pellicola avrebbe cambiato la vita. Stiamo parlando, rispettivamente, di Giuseppe Tornatore, Nuovo cinema Paradiso e di quattro appassionati di cinema che, pur di veder proiettato il loro film preferito nella piazza di Palazzo Adriano, dove è stato girato, hanno attraversato l’Oceano e, dal Giappone, sono giunti fino a Palermo.

Il viaggio

Ieri sera, dopo venti ore di aereo, due coppie giapponesi, con tanto di sdraio e mini proiettore, sono riuscite a godersi in una piazza gremita di auto e di residenti increduli, le vicende il sentimentali del giovane Totò e del suo mentore Alfredo.

La pellicola ha fatto vincere l’Oscar a Giuseppe Tornatore e, a quanto pare, avrebbe cambiato la vita ai quattro protagonisti di questa vicenda, al punto che hanno pianificato il viaggio in funzione di quella proiezione sulla fontana storica. E’ proprio in quella piazza, infatti, che è stata girata la scena in cui crolla il Cinema Paradiso, alla fine del film, per far posto ad un moderno parcheggio