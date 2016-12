CATANIA – LAND – La Nuova Dogana in poco più di un mese si conferma la nuova agorà dei catanesi. Gli ampi saloni della struttura all’ingresso del Porto di Catania sono stati recuperati e rinnovati grazie allo sforzo di una squadra ben rodata, che ha messo anima e corpo per restituire non solo un luogo, ma un simbolo alla Città.