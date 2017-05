Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il CycloprideDay a Palermo. L’evento arriva in occasione della Giornata Nazionale della Bicicletta e si svolge in contemporanea con Milano. È organizzato dal Comune di Palermo con l’Associazione Cyclopride APS insieme ad ACSI Sicilia Occidentale, FIAB Palermo Ciclabile, l’Associazione Ciclabili Siciliane e l’Associazione Social Bike.

La pedalata

Si tratta della ormai tradizionale pedalata non competitiva (iscrizione gratuita) con partenza ed arrivo al Politeama dove è allestito il Village che durante la giornata promuoverà e celebrerà l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecosostenibile.

La novità di quest’anno, oltre alla location della partenza/arrivo, propone la sperimentazione per la prima volta a Palermo della “Ciclovia”: un asse aperto al traffico non motorizzato che la domenica dalle 7:00 alle 14:00 sarà luogo di più manifestazioni; quest’anno infatti con partenza alle 9:30 si svolgerà la sesta Maratona Regionale in carrozzina organizzata dalla Fondazione Villa delle Ginestre; alla fine della manifestazione competitiva gli atleti in handbike si uniranno al Cyclopride.

Per il terzo anno, CycloprideDay sostiene CBM Italia ONLUS la più grande Organizzazione Non Governativa impegnata a sconfiggere le forme evitabili di cecità e di disabilità fisica nei Paesi in via di Sviluppo. L’evento sarà quindi l’occasione per informare e coinvolgere i partecipanti su un tema importante ma ancora poco conosciuto come quello della cecità evitabile.

Anche quest’anno l’ACSI Sicilia occidentale ha sposato l’iniziativa con grande entusiasmo, insieme alla FIAB che organizza per i più piccini BIMBIMBICI, ma veramente tanti sono i gruppi e le associazioni che rispondono ogni anno alla chiamata dell’orgoglio a due ruote! Alla fine della manifestazione competitiva gli atleti in handbike si uniranno al Cyclopride.

Il programma

– 10 maggio ore 10.00 Palazzo delle Aquile, Aula Consiliare – conferenza stampa;

– dall’8 al 13 maggio presso

– MAGNETI COWORK, via E. Amari,148

– SPAZIO CULTURA, via Marchese di Villabianca, 102

– SOCIALBIKE PALERMO, Via Discesa dei Giudici, 21

– VELOTOUR BIKE, Via Francesco Crispi, 86

– SANLORENZO MERCATO, Via S. Lorenzo, 288

apertura dei CyclopridePoint iscrizioni per partecipare (gratuite) e ricevere la nostra esclusiva targa per la bici.

– 14 maggio ore 09.30 Piazza Ruggero Settimo (Politeama) – partenza della Sesta Maratona Regionale in carrozzina “Memorial Balistreri”

– 14 maggio ore 09.30 Piazza Castelnuovo (Palchetto della Musica al Politeama) – Bimbimbici FIAB (attività di educazione stradale con FMI e Palma Nana);

– 14 maggio ore 10.30 Piazza Ruggero Settimo – CYCLOPRIDEDAY 2017

ore 9.00 apertura del village per iscriversi (l’iscrizione è gratuita)

ore 11.00 partenza del corteo del CycloprideDay Palermo 2017

ore 13.00, arrivo al village dove vi aspetta una giornata di festa con musica, giochi e laboratori per i più piccini, street food, acrobati su due ruote e mille altri giochi!

ore 13.30 pic-nic al Magneti Cowork

dalle 13.00 in poi un pomeriggio di relax e divertimento per tutta la famiglia, la festa della bicicletta in città:

Ciclo-officine (con Bicivintage)

Attività sportive (con Oxigen Group)

Performances

Sorteggi e giochi a premi con le bici (con Bicimagazine.it)

Sessione fotografica “Facce da ciclista” (con Igor Lemma)

ore 17.30 premiazione della regata degli “Otto Porti” con la consegna dei premi ai vincitori.