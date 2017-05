Arte, cultura, panorami mozzafiato, mostre d’arte contemporanea, una stupenda esposizione sulla storia del teatro siciliano, concerti e una rievocazione storica molto suggestiva. Queste alcune delle caratteristiche di “Territori Vivi” e “Cultural Day 2017“, iniziative previste per la prossima domenica 14 Maggio, la mattina a Forte Cavalli a Larderia e Villa Melania a Pistunina, e nel pomeriggio lungo i vicoli del paese di Mili San Pietro e alla chiesa normanna di Mili.

Le attività

La manifestazione prende il via con il quarto appuntamento di “Territori vivi” a Forte Cavalli e Villa Melania dalle 9 alle 13. A Forte Cavalli si potrà ammirare il fornito Museo Storico delle fortificazioni dello Stretto” che offre l’occasione di conoscere un pezzo di storia dimenticata della città di Messina, attraverso filmati dell’Istituto Luce, e l’esposizione di armi, armature, cannoni, bombe d’aereo. Si potrà inoltre, osservare uno dei più belli panorami dello Stretto; a Villa Melania si potrà visionare la prima villa asismica costruita dopo il 1908, e all’interno della mostra etnoantropologica, di arte contemporanea e degli antichi mestieri, una nuova sezione dedicata al teatro siciliano e gestita dall’associazione ‘Teatro libero di Messina”. Questo spazio, sarà completato nelle prossime settimane, e costituirà il futuro “Museo del Teatro Siciliano”: una raccolta di documenti teatrali, manifesti, locandine, foto, bozzetti, costumi, pubblicazioni, sui 30 anni di attività del Teatro Libero di Messina presieduto dall’organizzatore e attore Pippo Luciano e diretto dall’attrice e regista Rosy Gangemi.

Un turismo di qualità

L’obiettivo di Luciano e Gangemi è quello di preservare la storia del teatro siciliano, facendola conoscere anche ai più giovani, sensibilizzandoli a questa forma d’arte, e sviluppando al contempo anche un turismo di qualità. Chi si vorrà fermare a Villa Melania potrà pranzare in mezzo al verde con la grigliata di carne e del buon vino. Nel pomeriggio ci si sposterà alla Chiesa Normanna di Mili per la celebrazione dell’evento Cultural Day 2017, ideato e organizzato dall’Associazione Ionio e dal Circolo ARCI con il patrocinio del Comune di Messina e la collaborazione della Pro Loco Messina Sud e della Fondazione Salonia, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare la Chiesa Normanna di Mili San Pietro.

Anche quest’anno non mancheranno le visite guidate alla Chiesa a cura dei volontari dell’Associazione Ionio e dei bambini di Mili San Pietro. Si proseguirà poi con il corteo storico intorno alle 17.30 con la rievocazione della consegna dell’atto di fondazione della chiesa di Mili da parte del Gran Conte Ruggero all’abate Michele.

Il ricavato della giornata

Le associazioni organizzatrici e la comunità di Mili San Pietro destineranno il ricavato del ‘’Cultural Day 2017’’ per la sistemazione del piazzale della Chiesa Normanna di Santa Maria; in particolare, per gli interventi di sistemazione della scalinata d’accesso alla piazza e l’installazione dell’illuminazione.