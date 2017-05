Sabato 3 giugno, al Teatro Massimo Bellini di Catania, la scrittrice di fama internazionale Isabel Allende, riceverà il prestigioso “Premio Sicilia”, riconoscimento istituito e promosso dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

Taobuk

Il premio verrà consegnato all’autrice dall’Assessore Regionale Anthony Barbagallo. E’ ovviamente un evento esclusivo per il panorama letterario italiano, e si inserisce all’interno delle numerose manifestazioni organizzate in occasione di “Taobuk”. La kermesse letteraria giunta ormai alla settima edizione e ideata da Antonella Ferrara, quest’anno ha un tema quanto mai attuale: “Padri e figli”. E proprio del rapporto tra ascendenza e discendenza femminile, in senso non strettamente genetico, parlerà la scrittrice.

Isabel Allende dialogherà con la giornalista Alessandra Coppola e le letture saranno affidate all’attrice Donatella Finocchiaro.