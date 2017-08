Sabato 2 settembre alle 21 nell’atrio dell’ex Collegio San Giuseppe, omonimo quartiere di Misilmeri, si svolgerà la serata conclusiva della seconda edizione del festival letterario Notturni d’autore. L’editore Ottavio Navarra presenterà, con l’autore, il libro di Tonino Russo “Guglielmo il Buono, la fatale imprudenza”, affascinante romanzo storico sulla Sicilia Arabo-Normanna dell’ XI e XII secolo (Navarra editore).

Una serata densa di atmosfere e contesti ormai perduti, nel paese del Palermitano, con il rito antico di portarsi le sedie da casa, come si faceva una volta quando la sera, davanti alle case, si stava tutti insieme a parlare fino a tardi, ricreando quella atmosfera di socialità che caratterizzava le piazze di una volta, centri civici e dell’identità di un luogo.

Il festival Notturni d’autore, in un progetto di rigenerazione urbana, inserisce le presentazioni dei libri in un contesto itinerante per interagire col territorio ed esercitare un basilare ‘diritto alla città’: la possibilità di passeggiare dentro recinti normalmente negati, di riempirli di voci e racconti in attesa di una riapertura definitiva. Ognuno dei luoghi è stato individuato anche per le caratteristiche di accessibilità e di abbattimento delle barriere architettoniche, anche, laddove serve, mediante pedana mobile.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti letterari sono iniziati con Gabriella Ebano, proseguiti con Giusy La Piana, con Adriana Corso, con Gioacchino Lo Nobile, con Piera Bivona, Salvo Toscano e Maurizio Agnello. La rassegna Notturni d’Autore è realizzata in collaborazione con il Comune di Misilmeri, la libreria indipendente di Palermo Modusvivendi, la Cantina Buceci – che offre una degustazione dei suoi vini – e l’Associazione Medici di Misilmeri, che donerà alle biblioteche scolastiche del paese una copia di ogni libro presentato.