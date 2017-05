E’ organizzato da Veg Sicilia – Associazione Vegetariani e Vegani Siciliani il corso professionale di cucina vegan che si terrà a Catania il 5 giugno 2017.

Un’occasione unica in Sicilia la Masterclass di Cucina Vegan con lo Chef Internazionale Martino Beria, che offrirà l’opportunità a cuochi, ristoratori e chef di specializzarsi nella cucina vegan con uno dei maestri più accreditati del panorama italiano e internazionale.

Sicilia, regione ad alta vocazione veg

Un modo per aggiornarsi e stare al passo con la nuova tendenza alimentare di molti siciliani che richiedono a gran voce il sapore regionale tradizionale in veste cruelty free. Secondo il Rapporto Italia 2017 Eurispes in Italia la popolazione del vegan food si attesta intorno al 3%, triplicando il suo valore in un anno. E la Sicilia, con Catania in testa, sembra affermarsi come una delle regioni a più alta vocazione veg tant’è che le attività cruelty-free cittadine aumentano a vista d’occhio.

Veg Sicilia dunque per la seconda volta ospita in Sicilia Martino Beria, Chef tra i più apprezzati in Europa nel campo della sana alimentazione i cui piatti ricchi di creatività e gusto lo distinguono in stile e raffinatezza e si conferma leader nella divulgazione della nutrizione sana, naturale e consapevole.

Tradizione Siciliana Cruelty Free

Il maestro, giudice dell’ultima edizione del Vegan Chef Contest 2017 organizzato dalla LAV, insegnerà i trucchi e le basi della cucina vegan e, insieme ai professionisti che interverranno, preparerà un menù ispirato alla tradizione siciliana rivisitato dal suo estro indiscusso.

Laureando in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristrutturazione presso l’Università di Padova, lavora come chef vegano e consulente per aziende a livello internazionale. Si occupa di formazione in ambito di cucina naturale e cruelty free. Collabora con riviste, tiene showcooking e corsi in tutta italia e all’estero per divulgare una gastronomia vegan fondata su basi culturali e gastronomiche solide. Autore di due libri, Vegano Gourmand edito da Gribaudo – Feltrinelli, Proteine Vegetali edito da Feltrinelli.

Consulente e Ceo presso Arbo Vegan Consulting. Tra i numerosi progetti che lo vedono coinvolto, ha diretto i lavori di avviamento del ristorante “GAIA полезный ресторан”, primo ristorante vegano di Rostov sul Don (RU).

Il corso si svolgerà presso un Laboratorio Professionale lunedì 05 giugno 2017 dalle 09.30 alle 17.00

Per informazioni e iscrizioni inviare una email a corsi@vegsicilia.it entro il 20 maggio.