CATANIA – Riaperta al traffico veicolare via Francesco Crispi, nel tratto che era stato interdetto al transito e alla sosta a causa del crollo di una palazzina e per motivi di pubblica incolumità.

Il tratto riaperto è quello compreso tra via Archimede e via D’Amico. La direzione del corpo della Polizia Urbana, visto il parere della direzione Protezione Civile, ha disposto l’istituzione di provvedimenti temporanei di circolazione, in particolare su via Crispi nel tratto tra le vie Archimede e D’Amico dove:

– i veicoli dovranno procedere alla velocità massima di 10 km /h,

– é interdetto il transito ai veicoli di tonnellaggio superiore a 3.5,

– è istituito il divieto di fermata.

Inoltre all’altezza del civico 99 di via Crispi è stato installato un dosso rallentatore di velocità. Pattuglie di Vigili Urbani saranno in loco per fluidificare il traffico e assicurare il l’osservanza delle disposizioni.