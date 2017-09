E’ successo a Sciacca, al secondo piano di un edificio situato in Via Cappellino, nel più profondo cuore del centro storico della città.

La vicenda

All’improvviso, forse proprio a causa della mancata messa in sicurezza dell’edificio, è crollato il tetto dell’abitazione di un nucleo familiare composto da tre persone, tra cui un bambino di otto mesi, rimasto ferito a seguito del crollo.

Le cause del crollo sono ancora incerte, ma i vigili del fuoco e le autorità competenti sono già al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. La zona, dopo il crollo, è stata immediatamente transennata.

Tempestivo anche l’intervento del 118: i tre feriti sono stati immediatamente ricoverati per precauzione all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Non sono in pericolo di vita e, per fortuna, le loro condizioni non sono preoccupanti.