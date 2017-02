Questa notte, intorno alle 2.30, è crollato un palazzo di tre piani nel centro di Catania, probabilmente in seguito ad una esplosione provocata da una bombola di gas. Tra le macerie, è stata trovata morta una donna di 85 anni, Angela Strano, insieme a quattro feriti: due di loro sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Tra questi una bimba di 10 mesi, che adesso si trova in prognosi riservata all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. I soccorritori stanno ancora cercando la badante della vittima, ma non si sa se fosse in casa o meno. La palazzina è stata totalmente sventrata dall’esplosione, le palazzine adiacenti evacuate. Il procuratore della Repubblica di Catania ha aperto un’inchiesta per disastro colposo.