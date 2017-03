PALERMO – Da qualche giorno è finalmente attiva l’email istituzionale della CRI della Sicilia per il servizio di ricongiungimento familiare, strumento che permetterà di migliorare il servizio offerto e la buona comunicazione con enti, istituzioni e utenti.

Ogni anno migliaia di persone perdono i contatti con la famiglia a causa di conflitti, calamità naturali o migrazione. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, avvalendosi della loro rete internazionale, lavorano in tutto il mondo per ripristinare il contatto tra i familiari e offrire assistenza e servizi per il ricongiungimento, in applicazione dei principi legislativi fondati su norme di diritto internazionale.

A livello nazionale, la Croce Rossa Italiana con il suo Ufficio Ricerche, ha attivato sportelli ad hoc per dare immediata risposta a tutte le persone che hanno perso i contatti con i propri familiari. In Sicilia, gli Uffici Ricerche, RFL e protezione sociale operano attualmente a Catania, Messina e Trapani con competenza nelle provincie limitrofe e sono coordinati a livello regionale. Il Presidente del Comitato CRI dove ha sede l’Ufficio individua un referente che svolge l’azione prevista dai protocolli a livello nazionale ed internazionale, organizza eventi formativi e monitora il corretto svolgimento del servizio e gli obiettivi conseguiti.

“Con l’attivazione dell’email istituzionale RFL di CRI Sicilia, le persone che cercano un contatto con le proprie famiglie non dovranno necessariamente recarsi alla sede CRI più vicina. Basterà contattare la CRI Sicilia tramite email per prendere un appuntamento o chiedere informazioni sui servizi offerti”, dice Santa Sicali, Delegato Tecnico Regionale per l’area del sociale. L’email agevolerà anche la comunicazione esterna con istituzioni ed enti, preposti al servizio di ricongiungimento familiare, che necessitano di supporto.

E’ possibile contattare gli Uffici RFL di CRI Sicilia al seguente indirizzo email: rfl@sicilia.cri.it.

Per restare aggiornato sul servizio di RFL della Croce Rossa Italiana, visita il sito http://www.cri.it/restoringfamilylinks.