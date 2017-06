PALERMO – Luigi Bosco è il nuovo assessore regionale alle Infrastrutture. Bosco, già assessore nella giunta di Enzo Bianco a Catania, sostituisce Giovanni Pistorio, che si è dimesso nei giorni scorsi.

Cento giorni di governo

“Cento giorni sono pochi e sono molti – commenta Bosco -. Si può fare tanto se si riesce a fare squadra. Cercherò di fare del mio meglio a fianco del presidente Crocetta, sono sempre stato con lui e ora mi ha chiamato per un compito importante. Ovviamente lascio la giunta del sindaco Enzo Bianco, con cui ho avuto la fortuna di collaborare e gliene sono grato”.

Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha espresso “un sincero e affettuoso ringraziamento” a Luigi Bosco che ha ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici nella Giunta comunale fin dal suo insediamento, nel 2013. “Luigi Bosco – dichiara Bianco – in questi quattro anni ha fatto un lavoro positivo, condotto con competenza e qualità; affrontando questioni importanti per la vita della città come il progetto del nuovo Tondo Gioeni, il canale di gronda, la sicurezza antisismica. Nel rinnovare la mia stima e considerazione, rivolgo all’ingegnere Bosco un sincero augurio di buon lavoro nel suo nuovo ruolo”.