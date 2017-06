“Palermo più sicura in 180 giorni. Sei mesi per dare una prima spallata a criminalità e degrado”. Parola di Igor Gelarda, candidato capolista del Movimento Cinque Stelle per il Consiglio comunale, che promette “vita difficile” a ladri e rapinatori, sbandati e spacciatori. Tempi duri anche per i posteggiatori abusivi, a cui saranno “vietate strade e piazze con il nuovo Daspo urbano”, e per le prostitute da marciapiede. E ancora, “poliziotti municipali di quartiere per vigilare con più efficacia sia in centro che in periferia”.

Sono alcune linee guida del “Piano sicurezza per Palermo” messo a punto da Gelarda insieme con altri due candidati Cinquestelle, Davide Cunsolo e Ugo Nicolosi, presentato nello spazio Magneti Cowork, in via Emerico Amari, con la partecipazione, tra gli altri, del candidato sindaco di Palermo del Movimento 5 Stelle, Ugo Forello, del senatore Cinquestelle Michele Giarrusso, componente della commissione nazionale Antimafia, del delegato Cocer Interforze, Marco Votano, e Nicolò Scaglione, del Dipartimento nazionale Polizia Locale Csa.

“Un palermitano su due, il 53%, teme incursioni notturne di ladri in casa” dice Gelarda, snocciolando alcuni dati di una ricerca effettuata da una nota compagnia assicurativa. “Ma quello che spaventa di più non è avere rubati i soldi e gli oggetti preziosi (27%) o perdere beni legati a ricordi di famiglia (50%) – continua Gelarda – i cittadini hanno paura soprattutto (71%) delle aggressioni. E a dispetto di questi timori – conclude Gelarda, sempre citando la ricerca – quasi meno della metà dei palermitani (44%) ammette di non avere ancora provveduto ad adottare precauzioni per rendere maggiormente sicure le proprie abitazioni”.