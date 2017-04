Il 27 aprile alle ore 11 all’Hotel San Paolo Palace di Palermo l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata promuove il convegno “Dalla Confisca dei Beni all’accoglienza turistica. Viaggio dell’ANBSC nel mondo delle Aziende” a margine del quale verranno consegnati ai Prefetti ed ai Sindaci circa 400 beni confiscati.

Modelli virtuosi

In tale occasione il prefetto Umberto Postiglione, direttore dell’ANBSC, illustrerà il modello virtuoso e di buona pratica che ha caratterizzato alcune società siciliane del settore turistico-alberghiero sottratte alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

I quattro casi che verranno presi in esame (Hotel San Paolo Palace di Palermo, l’Hotel Club Torre Xiare di Valderice; l’Hotel Sigonella Inn di Motta S. Anastasia e il Grand Hotel Mosè di Agrigento) raccontano storie di successo, in cui si è riusciti a garantire e incrementare i livelli occupazionali attraverso la valorizzazione delle risorse umane, riuscendo a tutelare il bene confiscato e restituendolo al territorio in una logica di mercato e di trasparente produttività.