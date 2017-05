PALERMO – La Crias ha un nuovo Cda, presieduto dall’avvocato Antonella Bonsignore. La nomina è arrivata oggi dal presidente della Regione Rosario Crocetta, che ha riunito la giunta regionale.

“Nomina inopportuna”

«La nomina al vertice della Cassa regionale per il credito agli artigiani effettuata in queste ore dall’esecutivo Crocetta è l’ennesima dimostrazione dell’attitudine di Palazzo d’Orleans ad infrangere le regole. Un doppio errore, nel metodo e nel merito, che segue di poche settimane un’altra nomina imposta dall’alto dal governo regionale, quella della presidenza Ircac. Crocetta e il Pd hanno trasformato il semestre bianco in una vera e propria gara tesa ad occupare il maggior numero possibile di poltrone». Lo dichiara l’on. Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all’Ars.