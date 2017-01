PALERMO – A Unioncamere Sicilia ripartono i corsi “Crescere Imprenditori”: 80 ore di formazione gratuita sull’autoimpiego destinate agli aspiranti imprenditori di età compresa fra 18 e 29 anni che non studiano e non lavorano (i cosiddetti “neet”).

Il progetto è promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, ed è attuato da Unioncamere sui territori attraverso la rete delle strutture specializzate delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’iniziativa è finanziata dal PON “Iniziativa Occupazione Giovani” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’obiettivo del corso è quello di fornire i fondamentali per redigere un business plan da presentare per eventuali richieste di finanziamento e, in particolare, per accedere al fondo Selfemployment di Invitalia. La partecipazione al corso permette infatti di ottenere un punteggio di merito aggiuntivo nella valutazione ai fini dell’ottenimento del finanziamento a tasso zero fino a 50 mila euro previsto dal bando.

«Unioncamere Sicilia – dice il segretario generale dell’ente, Santa Vaccaro – ha aderito all’iniziativa lo scorso anno. Da marzo 2016 ad oggi abbiamo formato più di 130 giovani che adesso hanno un’idea di impresa sviluppata e un business plan da presentare a Invitalia e ottenere così i finanziamenti previsti dal “Fondo SELFIEmployment”. Anche per tutto il 2017 organizzeremo i corsi per formare nuovi imprenditori. Gli argomenti trattati durante le lezioni sono di grande interesse per chi vuole mettersi in proprio: si va dal Business Model Canvas alla responsabilità sociale d’impresa, dal marketing al crowdfunding, dai servizi camerali agli adempimenti amministrativi».

«Con questo progetto – conclude Santa Vaccaro – il sistema camerale si pone l’ambizioso obiettivo di fornire agli imprenditori di domani un bagaglio di conoscenze indispensabili per intraprendere la strada dell’autoimprenditorialità».

A chi si rivolge il progetto

L’iniziativa si rivolge ai giovani che non studiano, non lavorano e non sono attualmente impegnati in percorsi di istruzione e formazione (Neet), che:

• hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni

• sono iscritti a “Garanzia Giovani” e non stanno usufruendo di alcuna misura di politica attiva, compresi i percorsi di supporto e sostegno all’autoimpiego/ autoimprenditorialità organizzati a livello regionale.

Per Unioncamere Sicilia l’obiettivo è quello di accompagnare 600 giovani Neet verso la creazione e lo start up di nuove imprese.

Come funziona

I giovani iscritti al programma Garanzia Giovani possono accedere ad una procedura di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali, tramite un apposito test online.

Una volta superato il test, il nominativo verrà inoltrato a Unioncamere Sicilia indicando la provincia dell’interessato che sarà quindi contattato in base alla data di effettuazione del test per iniziare il percorso di “Crescere Imprenditori”.

La durata è di 80 ore suddivise in:

• 60 di attività formativa di base in gruppi (anche a distanza tramite live streaming)

• 20 di fase specialistica di accompagnamento e assistenza tecnica a livello personalizzato.

Quanto dura

Il progetto si concluderà a dicembre 2017. In questo periodo sarà possibile accedere ai percorsi organizzati a livello territoriale da Unioncamere Sicilia.

Cosa succede dopo

I giovani che porteranno a termine il percorso – e avranno quindi redatto il piano d’impresa – potranno presentare domanda per accedere ai finanziamenti del “Fondo SELFIEmployment” gestito da Invitalia, sotto la supervisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.