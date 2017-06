Possiamo dire che la crema pasticcera sia in cucina la crema per eccellenza: la più conosciuta e la più utilizzata. Solitamente viene utilizzata per la farcitura di torte e di bignè, ma può essere gustata anche come dolce al cucchiaio.

Ne esistono diverse varianti. Oggi vi proponiamo la versione vegan.

Ingredienti per 2 persone

250 ml di latte di soia alla vaniglia

20 gr di margarina di soia

2 cucchiai di farina

2 cucchiaini di zucchero a velo

un pezzetto di buccia di limone

Preparazione

In un tegamino fate sciogliere la margarina a fuoco molto basso, aggiungete la farina e mescolate, fino ad ottenere un composto omogeno, che non contenga grumi. Iniziate, poi, a versare il latte a filo, continuando a mescolare.

A fine cottura unite un pezzetto di buccia di limone e lo zucchero a velo. Lasciate intiepidire prima di usare la vostra crema pasticcera vegan come farcitura.