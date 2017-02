Sarà il waterfront del porticciolo di Sant’Erasmo, a Palermo, ad ospitare da domani fino all’11 marzo “Cosmogonia Mediterranea”, l’installazione acquatica immaginata da Domenico Pellegrino per raccontare, come dice l’artista, una “Sicilia di luce, pronta ad accogliere chi va per mare”, una vera e propria “visione sottosopra” del Mediterraneo. Inaugurazione alle 18.30.

Un’isola-faro, la Sicilia, collocata al centro di 22 opere galleggianti che si accenderanno al tramonto nello specchio d’acqua del porticciolo di Sant’Erasmo: sono i 22 Paesi del Mare Nostrum che, insieme alla sagoma della Trinacria, compongono la luminaria-pop concepita da Pellegrino per la Biennale Arcipelago Mediterraneo (BAM, progetto dell’Assessorato comunale alla Cultura). Tutte le opere della Cosmogonia sono dipinte a mano da Pellegrino con cromie differenti e riporteranno i decori folk della tradizione siciliana che richiama ai carretti. Hanno lavorato al progetto molti giovani artisti e allievi dell’Accademia di Belle Arti nel corso di un laboratorio aperto a Palazzo Sant’Elia.

“Ho pensato alla Sicilia come a un’isola di luce – racconta Domenico Pellegrino – che ricorda a chi parte e va per mare, di tornare sempre da lei e che è pronta ad accogliere, all’interno del suo contorno di montagne, mare e stelle, coloro che in lei cercano riparo”.

Nel saggio critico “SottoSopra”, Alba Romano Pace spiega: “Nella geografia terrestre, l’isola è lo specchio dell’uomo ribelle, solitario, pronto alla sfida. È circondata da un cielo d’acqua, che accoglie vita e morte. Un cielo buio dove la luce si sfalda, colore per colore. Un cielo denso, che attutisce e nasconde. Un cielo dove nuotano angeli con le ali di squame iridescenti. Un cielo senza suoni, in cui le identità si sperdono. Un cielo che tutti chiamano mare, e che l’artista Domenico Pellegrino, ruotando il mondo sottosopra, trasforma in firmamento”.