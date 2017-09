Dopo un lunghissimo lavoro intrapreso vent’anni fa, quando ha iniziato a raccogliere l’intera opera di Pippo Fava, Fabio Giallombardo ha costruito un percorso storico in cui alterna citazioni del grande scrittore catanese di adozione agli scritti di altri autori (da Sciascia, a Salvatore Lupo, a Pirandello, a Borsellino), raccontando, attraverso un brillante ed accattivante testo di raccordo, tutta la storia dei rapporti fra Stato e mafia dall’Unità d’Italia ai giorni nostri.

Il libro, che verrà presentato il 7 settembre, alle 16:30, al Liceo Spedalieri di Catania, è stato pensato principalmente per le scuole, dunque è corredato di note ai brani, quadri storici e schede biografiche e lessicali. La finalità principale, infatti, è quella di dare ai docenti uno strumento didattico che possa essere utile alla educazione alla legalità attraverso l’opera di un grande scrittore catanese come Pippo Fava.

A dialogare con l’autore Fabio Giallombardo, vincitore del premio Ninni Cassarà 2015 e finalista al premio Piersanti Mattarella 2016 con il romanzo “La bicicletta volante”, Giuseppe Strazzulla dell’associazione Libera Catania e la prof.ssa Adriana Cantaro. Nel corso della presentazione interverranno Francesca Andreozzi e Giuseppe Maria Andreozzi, della famiglia Fava, insieme a Maria Ciancio, presidente della Fondazione Fava.

L’incontro promosso dalla Mondadori Bookstore di Piazza Roma, sarà l’occasione anche per presentare un innovativo progetto di social reading per le scuole legato all’antologia, ideato dalla Social Media Strategist Carmelinda Comandatore, e per leggere alcuni brani dell’opera a cura di Alessandra Andreozzi.