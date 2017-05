Cosa sniffano gli attori quando si drogano nei film? Ecco la ricetta che crea capolavori come Trainspotting, Requiem for a Dream o Drugstore Cowboy. Quando si tratta di pasticche, é facile camuffarle con altro, ma quando la protagonista é la cocaina? Leonardo Di Caprio cosa sniffava in The Wolf Of Wolf Street? Ecco la veritá.

Cosa sniffano gli attori quando si drogano nei film?

Il New York Post ha sentenziato cosí: “È come fare una torta, esistono tante ricette diverse”

Se la cocaina viene lasciata nel film in un tavolo o stesa in delle linee senza essere toccata verrá utilizzata una combinazione di polveri, ecco quali:

“Generalmente si tratta di fecola di mais, ma potete anche aggiungere della polvere per bambini, altrimenti la sostanza rischia di incollarsi”, spiega Gillian Albinski, l’ accessorista per Homeland.

Se invece nel film gli attori devono sniffarla veramente allora le cose vanno diversamente:

“Non è possibile utilizzare lo zucchero perché è troppo colloso, la farina invece diventa molto umida”, spiega Kenn Finn, accessorista. “Utilizzo sempre del lattosio in polvere”, risponde Mychael Bates. “Potete realmente aspirarlo dalle narici, non succede niente, si tratta solo di latte. Quelli intolleranti al lattosio invece assumeranno dell’inositolo, composto di vitamina B. Se avete già sniffato cocaina di bassa qualità, sicuramente ne avete già preso senza che ve ne accorgeste. Spesso viene tagliata con questo prodotto”.

Per concludere sappiate che, non importa di che sostanza si tratti, quando gli attori sono costretti a sniffare questa “Ccocaina” finta per diverse riprese spesso hanno poi dei piccoli problemi respiratori. Jonah Hill, sul set di The Wolf Of Wall Street si é beccato una bella bronchite.