È dedicato principalmente alle donne il ciclo di lezioni di difesa personale che, insieme a quelle di karate, è in programma a Etnapolis, per una intera settimana, dal 7 al 14 luglio, tutti i pomeriggi. L’appuntamento, gratuito, è in galleria, dalle 18 alle 20.

Corsi du karatè e wush kung fu

Le lezioni sono inserite nel cartellone di eventi promosso da Etnapolis insieme all’Asi, l’associazione che riunisce migliaia di società sportive italiane, e che da metà giugno e fino al 6 agosto propone una serie di mini corsi di avvicinamento ad alcune discipline sportive, fra cui spiccano le arti marziali, come il karatè e il wush kung fu. Un progetto che mira a diffondere, a cominciare dai bambini, la sana abitudine dello sport unito a regimi di vita meno sedentari.

Domenica 9 luglio si gioca a soft air (tiro tattico sportivo), sul Lungolago, dalle 18 alle 20. Mentre per tutto il weekend, da venerdì a domenica, dalle 18 alle 21, Etnapolis offre la possibilità di sperimentare, con il supporto di istruttori federali, l’emozione del karting, specialità del mondo motoristico. Le prove – gratuite – sono dedicate a bambini e ragazzini dai 5 ai 12 anni. Nel piccolo kartodromo allestito nei piazzali esterni, in programma anche esibizioni di piloti di kart.

Proseguono, infine, fino a fine mese, con istruttori federali del Circolo Le Saie, le lezioni di golf il sabato e la domenica, in due fasce orarie: mattino 11-13; pomeriggio 16-19. Per i piccoli l’appuntamento è in galleria con il minigolf; i più grandi avranno a disposizione un campetto recintato nell’area esterna del Lungolago.